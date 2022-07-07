راشد الزعابي: كأس رئيس الدولة أول أهدافنا وعازمون على الدوري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن بطولة كأس رئيس الدولة موسم 2022/2021 أولى أهداف العنابي في الموسم الجديد، خاصة أن البطولة الغالية تأتي في بداية الموسم، مشدداً على أن الوحدة عازم على المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين كونه فريق كبير ويضع البطولات نصب عينيه دائماً.

وقال الزعابي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر نادي الوحدة لتقديم المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، إن العنابي يدخل تحدياً جديداً في الموسم المقبل، والفريق قدم مستوى جيد في الموسمين الأخيرين وكان قريباً من منصات التتويج ولكن بعض التفاصيل البسيطة حالت دون ذلك.

وأضاف أن التركيز منصب من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين في بداية الموسم على بطولة كأس رئيس الدولة التي يواجه فيها الوحدة نظيره الشارقة، في النهائي المؤجل من الموسم الماضي، ونسعى للتتويج بلقبها الغالي لتكون فاتحة خير على الفريق في الموسم الجديد.

وثمن الزعابي الدعم والدور الكبير لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي في توفير كل متطلبات النجاح للفريق الأول، وقال:" نحن محظوظون بمتابعة سموه لكل التفاصيل والدعم الكبير لكل فرق النادي، ونسعى لرد الجميل لسموه باعتلاء منصات التتويج".

وأوضح أن التعاقد مع كارفالهال جاء بعد دراسة متأنية للعديد من السير الذاتية لمدربين، وجاء الاستقرار على المدرب البرتغالي نظراً للخبرات التي يتمتع بها لاسيما وأنه خاض تجربة العمل في الإمارات لفترة قصيرة من قبل مع شباب الأهلي ولديه دراية بواقع الكرة الإماراتية، فضلاً عن توافق فكره التدريبي مع الوحدة ومشروعه المستقبلي.

وشدد على أن المنافسة على الدوري هدف مشروع لكل الأندية والجميع لديه الطموح لتحقيق اللقب، مضيفاً:" نعد بالعمل بكل جهد لإسعاد قيادة وجماهير النادي، وأعتقد أن الجهاز الفني واللاعبين هم أساس الرهان في المرحلة المقبلة، ونطالبهم بوضع الكأس نصب أعينهم في البداية ومن ثم التركيز على الدوري خصوصاً وأن الوحدة دائماً في صلب المنافسة".

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