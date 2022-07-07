كارفالهال: جئت لتحقيق البطولات مع الوحدة.. ومتفائل بالموسم الجديد

المصدر: البيان

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أكد البرتغالي كارلوس كارفالهال المدير الفني الجديد لنادي الوحدة، أنه متفائل بالموسم الجديد مع العنابي مشيراً إلى أنه سيقاتل مع الفريق على تحقيق كافة البطولات.

وقال كارفالهال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه الذي أقيم اليوم الخميس: "انطباعي عن نادي الوحدة واللاعبين إيجابي للغاية، وجئت لتحقيق الانتصارات".

وتابع: "سعيد جداً بقيادة فريق مميز يمتلك مشروع رائع في كرة القدم مثل نادي الوحدة، هنا تتوفر جميع الإمكانيات للمنافسة على جميع الألقاب وسنقاتل حتى النهاية".

وأردف: "أثق بمجموعة اللاعبين الشباب والمقيمين المقيدين في صفوف الفريق".

وأتم كارفالهال تصريحاته، قائلاً: "يعجبني في مشروع الوحدة الأكاديمية التي يمتلكها النادي، أعرفها جيداً فهي ذات سمعة كروية رائعة".

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