اتحاد الكرة يستعرض النظام الجديد لأغلى الكؤوس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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استعرضت لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، النظام الجديد لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما تقرر انطلاق منافسات البطولة من دور الـ 32، بمشاركة أندية المحترفين ودوري الدرجة الأولى، وإقامة مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما عدا الدور نصف النهائي من مباراتين، بالإضافة للتعديلات الجديدة على لائحة أغلى الكؤوس، والمتعلقة بأعداد جميع اللاعبين المشاركين في البطولة من مواليد الدولة والمُقيمين والأجانب.

وأقرت اللجنة مشاركة 17 نادياً في دوري الدرجة الأولى، و12 فريقاً في «الثانية»، و16 فريقاً في «الثالثة»، ويتأهل بطل ووصيف الدرجتين الأولى والثانية للدرجة الأعلى، بينما يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوري «الثالثة»، إلى الدرجة الثانية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أمس، في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة في دبي، للإعلان عن الأمور المتعلقة بمسابقات الموسم المقبل، بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

وعرضت اللجنة في المؤتمر، التعديلات الجديدة على لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتحديداً في المادة المتعلقة بقيد اللاعبين المواطنين والأجانب والمُقيمين ومواليد الدولة، ومشاركتهم في تلك المسابقة، بزيادة عدد اللاعبين المقيمين، والسماح بحارس المرمى المقيم، وزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين (منهم اثنين تحت 23 سنة)، والسماح بعدم زيادة المسجلين في قائمة المباراة عن 8 لاعبين من الأجانب ومقيمين ومواليد الدولة، و6 لاعبين منهم في أرض الملعب، باستثناء النادي الذي تتوفر فيه شروط الاستفادة من اللاعب الإضافي من مواليد الدولة والمقيمين، والذي يمكن أن يشارك في هذه الحالة بـ 7 لاعبين في أرض الملعب.

ويجب أن تتوفر شروط محددة للاستفادة من اللاعب الإضافي السابع من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في قائمة المباراة، وتتضمن أن يكون مضى على تسجيله في الاتحاد 3 سنوات فأكثر، وأن يكون من مواليد 2000 فما فوق، وأن يكون لديه عقد سارٍ مع ناديه، يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد شارك على الأقل في 50 % من عدد المباريات الرسمية، خلال فترة تسجيله في الاتحاد. كما تم استعراض مسابقات المراحل السنية (أ)، والمخصصة لأندية المحترفين والدرجة الأولى، والتي ستشهد تنظيم مسابقة الدوري للمراحل السنية تحت 21 و18 و17 و16 و15 و14 و13 و12 و11 سنة، ومسابقة الكأس للمراحل من تحت 21 سنة، حتى الأشبال.

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