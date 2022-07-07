جارديم: سعيد بالعمل مع شباب الأهلي والعيش في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي الجديد، عن سعادته بتوليه تدريب «فرسان دبي» في الموسم المقبل، وأكد سعيه لتحضير الفريق، استعداداً للموسم الجديد، وعلى أن دوري أبطال آسيا أولى اهتماماته مع الفريق، إلا أنه شدد على أنه من المبكر التفكير في مواجهة الهلال السعودي حامل اللقب، في الدور الـ 16 للبطولة.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده شباب الأهلي، أمس: «شباب الأهلي، فريق إماراتي وخليجي كبير، ومنافس دائم على البطولات، ولديه مشروع كبير، شجعه على العمل مع الفريق، ولعل من الأمور الإيجابية، تتويج الفريق بطلاً لدوري الرديف في آخر موسمين».

وعن خطة عمله مع شباب الأهلي، قال: «نسعى لتكوين فريق قوي ينافس على البطولات، ويتطلب هذا التوازن في كافة المراكز، والقتال على الفوز، وتطوير لاعبي المراحل السنية والشباب، وتدعيم صفوف الفريق الأول للنادي بهم، بما يضمن مستقبلاً جيداً للفريق».

مشروع طموح

وكشف عن سر قبوله تدريب شباب الأهلي، بقوله: «زرت دبي مرتين، للتفاوض مع إدارة النادي، وتناقشنا في العديد من الأمور، وشاهدت عدداً من مباريات الفريق والمنافسين، ودائماً أي فريق أتولى تدريبه، أحرص على تقديم كل ما لدي، ولا شك أن مشروع النادي يتماشى مع ما أسعى إلى تحقيقه، وسأعمل مع الإدارة والجهاز الفني، حتى يظهر الفريق بالصورة التي نتمناها».

وتابع: «أما عن سبب موافقتي على تدريب شباب الأهلي، فهو رغبتي في الفوز بالبطولات مع الفريق، وأنا أعمل على الجمع بين تكوين فريق قوي، من دون الإخلال بطموحاتي وطموحات النادي، بالمنافسة بالفوز بالألقاب، لأنني إذا لم يكن ذلك الأمر ضمن اهتماماتي، لم أكن سأوافق على العرض، وأنا سعيد بالعمل في دبي، التي تعد من المدن الجميلة، وتركيزي سيكون كبيراً على كرة القدم، وتقديم كل ما لديه لخدمة شباب الأهلي».

تحضير

وحول برنامج التحضيرات للموسم الجديد، قال: «فترة الإعداد ستكون من 15 إلى 20 يوماً في دبي، سنعمل خلال هذه الفترة على تحليل الفريق، ثم سنتوجه إلى المعسكر في صربيا لمدة 4 أسابيع، بداية من 28 يوليو الجاري، ونخوض خلاله بعض المباريات الودية، على أن نعود إلى دبي لخوض فترة إعداد داخلية لمدة 10 أيام قبل بدء الموسم».

وعن دوري أبطال آسيا، قال: «من جمال كرة القدم في أي مكان عملت فيه، سواء في فرنسا أو البرتغال أو اليونان أو الهلال السعودي، أن ألعب لتحقيق الفوز، ولكن تفكيري في الوقت الحالي، بناء فريق قوي ينافس على البطولات، ومن المبكر الحديث عن دوري أبطال آسيا ومواجهة الهلال، وعلينا العمل بتركيز، وبأداء تصاعدي، لتحضير الفريق لانطلاقة الموسم في سبتمبر المقبل».

واختتم المدرب البرتغالي المؤتمر الصحافي قائلاً: «الفوز بالبطولات، يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون إمكانات عالية، وأنا اجتمعت مع إدارة النادي، لبحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، واتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للتعاقدات الجديدة».

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