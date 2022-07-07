«الفحوصات الطبية» بداية استعدادات الشارقة للموسم

المصدر: (الشارقة - البيان)

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دشن نادي الشارقة لكرة القدم برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2023-2022 بإجراء الفحوصات الطبية الخاصة ببداية الموسم الرياضي للاعبي الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة بمستشفى الجامعة بالشارقة، الشريك الطبي لنادي الشارقة، وتحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة الرياضي.

يستمر برنامج الفحوصات للاعبين المواطنين لمدة 4 أيام، حيث تم تقسيمهم على أربع مجموعات، تجري كل مجموعة الكشف بداية من الرابع من يوليو حتى الثامن من الشهر نفسه، لتبدأ بعدها مرحلة إجراء الفحوصات للاعبين الأجانب بعد وصولهم إلى الدولة، قبيل المغادرة للمعسكر الإعدادي الخارجي بالنمسا منتصف يوليو.

وأشار الدكتور عبدالعزيز المهيري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، إلى أن الشراكة المجتمعية بين نادي الشارقة الرياضي ومستشفى الجامعة بالشارقة هي استكمال للتعاون بين المؤسستين.

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