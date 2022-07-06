«شوبا العقارية» راعياً للنصر

المصدر: دبي ـ البيان

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وقع نادي النصر اتفاقية رعاية للفريق الأول لكرة القدم مع مجموعة شوبا الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر نادي النصر، بحضور منصور الفلاسي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، وجمال لوتاه وعبد الرزاق السيد الهاشمي عضوي مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، وفرانسيس ألفريد ممثلاً لشركة شوبا العقارية.

تأسست شوبا العقارية في عام 1976 في سلطنة عمان ثم تطورت أعمالها وازدهرت لتتحول إلى مجموعة متعددة الجنسيات والمنتجات، وفي عام 2003 وسعت نشاطها إلى دبي، وتمتلك المجموعة مشاريع واستثمارات في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وبروناي والهند وهي من الأسماء المرموقة في البلدان التي تعمل بها، وتعدّ من أسرع الشركات العقارية نمواً في المنطقة إلى جانب ريادتها في مجال خدمات التطوير العقاري المتكاملة.

قيمة مشتركة

وأعرب منصور الفلاسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وشكره لمجموعة شوبا العقارية، مثمناً دعمها للرياضة عبر رعاية الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، وقال: «سعداء بالشراكة مع شوبا العقارية وفخورون بها، نتشارك نفس القيم وستكون هناك شراكات ومشاريع مستقبلية قادمة، ونفتخر بهذه الشراكة التي ستعود بالنفع علينا جميعاً».

من جانبه قال فرانسيس ألفريد: «إن دبي هي أرض الفرص والنجاح، وقدمتم لنا فرصة عظيمة لنكون شركاء لكم في النجاحات، وجزءاً من إرث نادي النصر العظيم، نحن ممتنون وفخورون بشراكتنا التي تدعم اسم وسمعة الإمارات ونادي النصر».

وتابع: «أشكر مجلس إدارة نادي النصر، إنه شرف لنا أن نرعى الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، ونتمنى لهم التوفيق».

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