جارديم يكشف عن طموحاته مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي الجديد، عن طموحاته مع الفريق في الموسم المقبل، وأكد أن دوري أبطال آسيا أولى اهتماماته، إلا إنه شدد على إنه من المبكر التفكير في مواجهة الهلال السعودي حامل اللقب، في الدور الـ16 للبطولة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده شباب الأهلي اليوم: "نسعى لتكوين فريق قوي ينافس على البطولات، ويتطلب هذا التوازن في كافة المراكز، والقتال على الفوز، وتطوير لاعبي المراحل السنية والشباب، وتدعيم صفوف الفريق الأول للنادي بهم، بما يضمن مستقبل جيد للفريق".

وأضاف: "مشروع شباب الأهلي يتماشى مع ما أسعى إلى تحقيقه، وسأعمل مع الإدارة والجهاز الفني حتى يظهر الفريق بالصورة التي نتمناها".

وأوضح: "وافقت على تدريب شباب الأهلي، لرغبتي في الفوز بالبطولات مع الفريق، والعمل على الجمع بين تكوين فريق قوي من دون الاخلال بطموحاتي وطموحات النادي بالمنافسة بالفوز بالألقاب، وإذا لم يكن ذلك الأمر ضمن اهتماماتي، لم أكن سأوافق على العرض".

وأكمل: "أنا سعيد بالعمل في دبي التي تعد من المدن الجميلة، وتركيزي سيكون كبير على كرة القدم، وتقديم كل ما لديه لخدمة شباب الأهلي".

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