زيادة الأجانب والسماح بالحارس المقيم في دوري الدرجة الأولى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، عن التعديلات الجديدة على لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتحديدًا في المادة المتعلقة بقيد اللاعبين المواطنين والأجانب والمُقيمين ومواليد الدولة، ومشاركتهم في تلك المسابقة.

وأعلنت من خلال مؤتمر صحفي عقد، بحضور أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، عن زيادة عدد اللاعبين المقيمين، والسماح بحارس المرمى المقيم، وزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين، بشرط أن يكون لاعبين منهما تحت 23 سنة، والسماح بعدم زيادة المسجلين في قائمة المباراة عن 8 لاعبين من الأجانب ومقيمين ومواليد الدولة، و6 لاعبين منهم في أرض الملعب، باستثناء النادي الذي تتوفر فيه شروط الاستفادة من اللاعب الإضافي من مواليد الدولة والمقيمين، والذي يمكن أن يشارك في هذه الحالة بـ7 لاعبين في أرض الملعب.

وأوضحت اللجنة أنه يجب أن تتوفر شروط محددة للاستفادة من اللاعب الإضافي السابع من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في قائمة المباراة، وتتضمن أن يكون مضى على تسجيله في الاتحاد 3 سنوات فأكثر، وأن يكون من مواليد 2000 فما فوق، وأن يكون لديه عقداً ساريا مع ناديه يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد شارك على الأقل في 50%من عدد المباريات الرسمية خلال فترة تسجيله في الاتحاد.

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