الوحدة يعلن تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي ماراكاس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع المدافع البرازيلي ماركاس جوبسون (28 عاما) في صفقة انتقال حر، ليكمل بذلك عقد الخماسي الأجنبي في صفوف العنابي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للوحدة، اليوم الأربعاء، لمدة موسم واحد، وذلك عقب اجتيازه الفحص الطبي، إذ جاء ضم اللاعب بناء على توصية من المدير الفني البرتغالي كارلوس كارفالهال.

وقالت شركة كرة القدم بنادي الوحدة في بيان رسمي، إن التعاقد مع ماركاس يأتي في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول للموسم الجديد.

ورحب مجلس إدارة الوحدة والجهازين الفني والإداري بالمدافع البرازيلي الذي لعب في الموسم الماضي مع نادي باكوس فيريرا البرتغالي، متمنين له التوفيق والنجاح في مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.

من جهته أعرب ماراكاس عن سعادته وفخره بالانضمام للوحدة، مشيراً إلى أنه حريص على تقديم كل ما لديه لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير، مثمناً احترافية النادي خلال مراحل المفاوضات وإجراءات التعاقد.

وانضم ماراكاس إلى تدريبات الوحدة التي انطلقت اليوم الأربعاء، إذ دشن الوحدة تحضيراته للموسم المقبل بالتجمع الداخلي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا 19 يوليو الجاري.

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