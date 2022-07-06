سعيد صادق.. حارس يستشرف المستقبل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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التحق سعيد صادق، حارس مرمى البطائح السابق، بالجامعة الأمريكية بالشارقة، لدراسة الذكاء الاصطناعي، ليجمع بين الموهبة الكروية في «حراسة الشباك»، واستشراف المستقبل في قاعات الدراسة، لتعزيز قدراته، وتطوير مهاراته، حتى يساهم في الارتقاء بجودة المخرجات التي تمثل إضافة مهمة في مسيرته المهنية، بجانب العمل على متابعة مشواره الرياضي مع نادٍ جديد في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عقده مع البطائح.

وأكد سعيد صادق أنه فضل خوض تجربة الدراسة في الجامعة الأمريكية في هذا التخصص المهم؛ لأنه يدرك أن التوجهات المستقبلية تستدعي مواكبة المهارات الحديثة، بطموح تحقيق المنجزات الوطنية، وخدمة المستهدفات الرامية لتعزيز التطور والنماء والازدهار.

وأكد سعيد صادق أنه لم يحدد بشكل قاطع وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده مع البطائح، موضحاً أنه ساهم مع الفريق، في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دوري المحترفين، موضحاً أنه نجح في تحقيق الصعود مع 3 أندية هي حتا والفجيرة بالإضافة إلى البطائح. وقال: أعشق أجواء التحدي، وجاهز لخوض تجربة جديدة، وأدرك بأنني يجب أن أظهر أفضل قدراتي، لتحقيق التطلعات في مشواري الكروي.

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