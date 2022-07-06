بيريس مدرباً لحراس مرمى شباب الأهلي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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تعاقد نادي شباب الأهلي، مع مدرب حراس المرمى كارلوس بيريس، لينضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يقوده المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم. وسبق أن عمل بيريس مع جارديم، أكثر من مرة خلال مشواره التدريبي، ومنها عندما قاد المدرب البرتغالي الهلال السعودي موسم 2021 - 2022.

ويعقد نادي شباب الأهلي في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في قاعة المؤتمرات في استاد راشد بدبي.

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