البطائح يطلب استعارة ثنائي الوحدة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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تلقى الوحدة طلباً من البطائح الصاعد حديثاً لدوري المحترفين لضم ثنائي العنابي الحارس زايد الحمادي، والمدافع عبد الله الرفاعي على سبيل الإعارة لموسم واحد، إضافة لطلب آخر من اتحاد كلباء لاستعارة الرفاعي، بينما طلب خورفكان تجديد إعارة البرازيلي جيانلوكا مونيز.

وعلمت «البيان»، أن الوحدة يدرس العروض، ولكن سيتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على رأي المدير الفني البرتغالي كارلوس كارفالهال الذي قرر اصطحاب جميع اللاعبين للمعسكر الخارجي في النمسا وتقييم جميع العناصر.

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