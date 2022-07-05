البرازيلي ماراكاس يجري الفحص الطبي تمهيداً للتوقيع للوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أجرى المدافع البرازيلي جوبسون ماراكاس، لاعب نادي باكوس البرتغالي، أمس الإثنين، الفحوصات الطبية تمهيداً للانضمام للوحدة في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وكان ماراكاس (28 عاماً) قد وصل إلى أبوظبي صباح أمس لإكمال إجراءات انتقاله للعنابي بطلب من البرتغالي كارلوس كارفالهال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعدما توصل النادي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الذي انتهى عقده مع ناديه البرتغالي.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه للوحدة لمدة موسم واحد، عقب اجتياز الفحص الطبي، ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة، ليكمل ماراكاس عقد الخماسي الأجنبي في صفوف العنابي الذي يضم البرازيلي جواو بيدرو والسوري عمر خريبين والبرتغاليين أدريان سيلفا وفابيو مارتينز.

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