الوصل يدشن عهد بيتزي (فيديو)

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن فريق الوصل الأول لكرة القدم، عهد مدربه الأرجنتيني الجديد، خوان انطونيو بيتزي، والذي خلف سلفه البرازيلي اودير هيلمان، وذلك بإنطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعداد الفهود للموسم الجديد.

معسكر هولندا

ويشتمل برنامج إعداد الوصل للموسم الجديد بقيادة مدربه الأرجنتيني بيتزي، على مرحلتين، الأولى تجمع داخلي في معقل الفهود بزعبيل لمدة أسبوعين، والثانية معسكر خارجي في هولندا لمدة 3 أسابيع، تتخلله مباريات ودية مع فرق متفاوتة القوة.

حضور الشعفار

وشهد تدشين عهد بيتزي، حضور احمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة الوصل، وأعضاء المجلس، الذين رحبوا بكافة اللاعبين، وسط حالة من الفرح والتفاءل بانطلاق تحضيرات الفهود للموسم الجديد، والذي ينظر إليه عموم الوصلاوية بعيون الأمل باستعادة بريق الإمبراطورالأصفر.

مشاركة سفيان

وشارك في المرحلة الأولى من برنامج إعداد الوصل، غالبية اللاعبين، المحليين والأجانب، ومن بينهم القادم الجديد، الدولي المغربي سفيان بوفتيني، فيما غاب الثلاثي الدولي المؤلف من، عمر عبدالرحمن"عموري" وعلي سالمين وعلي صالح، لتمتعهم بالإجازة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، على أن يلتحقوا بالفهود مع انطلاقة مرحلة الإعداد الثانية.

الثنائي الأولمبي

وغاب عن المرحلة الأولى من برنامج إعداد الوصل، الثنائي المكون من، عبدالرحمن صالح، وناصر سالم ناصر، لالتحاقهما بتجمع منتخب الإمارات الأولمبي.

عودة ليما

وشهدت انطلاقة المرحلة الأولى من إعداد الوصل للموسم الجديد، عودة نجمه الدولي فابيو ليما، والذي خاض تدريبات انفرادية في إشارة إلى قرب تماثله للشفاء التام من الإصابة التي لحقت به أواخر الموسم الماضي.

ملف الأجانب

ويتوقع أن تستكمل إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة احمد الشعفار قريبا، ملف الأجانب، بعد الابقاء على البرازيلي اوليفيرا، والتعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفتيني، مع تواصل عمل الإدارة من أجل انجاز سلسلة الانتدابات سواء تلك المتعلقة بالمحترفين المحليين أو من فئة "المقيم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز