شراكة بين «أبوظبي الإسلامي» و«المحترفين» لرعاية كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، ورابطة المحترفين الإماراتية، عن توقيع عقد رعاية جديد، ليصبح بموجبها المصرف راعياً رئيسياً لكأس رابطة المحترفين، لتحمل مسمى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، من بداية موسم 2022 - 2023، وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة ثلاث سنوات.

وكانت مراسم توقيع عقد الرعاية قد أقيمت اليوم الاثنين، في مقر مصرف أبوظبي الإسلامي بأبوظبي، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعكس اتفاقية الرعاية هذه التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بصحة ورفاهية المجتمع، عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة، تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة، كما تؤكد على التزام المصرف بتعزيز التواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة للأندية الـ14 المشاركة في الدوري والكأس.

استراتيجية

وقال ناصر العوضي: «يسرنا أن يكون مصرف أبوظبي الإسلامي، راعي اللقب لكأس رابطة المحترفين للسنوات الثلاث المقبلة. فلطالما شكلت كرة القدم مكونًا رئيسًا ضمن إستراتيجيتنا التسويقية، حيث تشكل لنا فرصة للتواصل مع عشاق ومشجعي كرة القدم في دولتنا، وستتيح لنا هذه الشراكة لعب دور أكبر محليًا، من خلال تقريب عشاق كرة القدم من لعبتهم المفضلة، وتهيئة فرص وتجارب فريدة لمشجعي هذه اللعبة، كما تأتي هذه الرعاية تماشياً مع التزامنا بدعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية المجتمع.

تطوير

وعبر عبد الله ناصر الجنيبي عن تطلعه أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم جهود تطوير مسابقات المحترفين عموماً، وكأس الرابطة على وجه الخصوص، من خلال هذه الرعاية النابعة من علاقة متميزة بين الرابطة ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تعكس شراكة استراتيجية ممتدة منذ سنوات، من أجل خدمة دولة الإمارات العربية وأبناء الوطن، والاستثمار في مواهبهم من أجل الإبداع والتفوق.

وأضاف الجنيبي:«هذه الاتفاقية تترجم الشراكة القوية التي تجمعنا مع المؤسسات الوطنية، وتحديداً مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يشع بريقاً في سماء الوطن، رائداً ثابتاً يسير نحو القمة، برؤيته المتقدمة، وأفكاره المتجددة، وصورته التي باتت مقصداً، لما يقدمه من خدمات جليلة مبتكرة سلسة مواكبة للعصر».

كما أكد الجنيبي أن الرابطة تسعى في كل موسم للارتقاء بالجوانب التجارية والتسويقية والتنظيمية لمسابقات المحترفين، من أجل خلق بيئة متكاملة، تساهم في تطوير كرة القدم الإماراتية، وفق الخطة الاستراتيجية 2020 - 2030، للوصول إلى أفضل الممارسات والتطبيقات، التي من شأنها أن تضمن ديمومة وتطور المسابقات .

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