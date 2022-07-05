راشد بن عمار يطلع على خطط نادي عجمان للمرحلة المقبلة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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ثمّن الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً للأثر الإيجابي لهذا الدعم والاهتمام في استقرار النادي، جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإدارة في دار النادي، مساء الأحد، بحضور خليفة الجرمن النعيمي رئيس مجلس الإدارة، أحمد حسن خليفة الفورة نائب رئيس المجلس، ناصر إبراهيم الظفري المدير التنفيذي، يحيى خلف المطروشي مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، أحمد راشد الشامسي مشرف الألعاب الفردية، عيسى محمد الشامسي مشرف الكرة الطائرة، حمدان محمد آل علي المدير المالي، ومحمد جبر الشامسي عضو مجلس الإدارة.

شكر

وبدأ الاجتماع، بتقديم الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ثقة سموه في تعيين مجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة 3 سنوات، ودعم سموه المادي والمعنوي لمجلس الإدارة، وحرص سموه على استمرارية مجلس الإدارة، وتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس النادي.

ووجّه الشيخ راشد بن عمار، كلمة في الاجتماع، أكد فيها على أن الاختيار لأي منصب، هو تكليف أكثر منه تشريف، والمهم هو استمرار العمل بذات روح المجموعة، لتحقيق الأهداف المرجوة للنادي، الذي يعتبر واجهة الرياضة في إمارة عجمان، كما وجّه كلمة إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد فيها بالعمل الذي تم إنجازه في السنوات الماضية، وما بذله مجلس الإدارة من جهد، من خلال متابعته للنادي، ويعتبر نفسه الآن واحداً من المجموعة في فريق العمل، لمواصلة المسيرة بذات الروح التي ساهمت في استقرار النادي.

أكد خليفة الجرمن أن الاجتماع جاء مثمراً، من خلال مناقشة الخطة المستقبلية، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم، وما ينتظره من استحقاق قريب في الموسم الجديد، وموارد النادي والمصروفات وأنشطة النادي بشكل عام، بالنسبة للألعاب الجماعية والفردية. وأشار الجرمن، إلى أن الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي من صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، يعكس حالة الاستقرار في النادي، والعمل بكل جدية، من أجل تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة، منوهاً بالمتابعة المستمرة لسمو ولي عهد عجمان.

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