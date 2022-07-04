الإيطالي غابرييل مساعداً لمجيدي في كلباء

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

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ضم اتحاد كلباء الإيطالي غابرييل بين مساعداً للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني للفريق الأول لفريق الكرة، وسبق أن عمل جابريل مع الإيطالي برانديلي في المنتخب الإيطالي، له كما عمل مساعداً للمدرب في عدة أندية أوروبية منها روما وفيورنتينا الإيطالي وفالنسيا الإسباني والاستقلال الإيراني.

على صعيد آخر استدعى الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي لاعبي كلباء ياسر البلوشي ووليد المحرزي للمعسكر الخارجي للفريق في إطار استعدادات الأولمبي للاستحقاقات المقبلة.

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