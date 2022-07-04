فينك يوجه رسالة إلى جماهير النصر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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وصف الألماني ثورستن فينك تعيينه مدرباً للنصر بالتحدي والمغامرة الجديدة في مسيرته التدريبية وقال في رسالة وجهها إلى جماهير «العميد» عبر حسابه في «انستغرام» فخور بتولي قيادة الفريق فلنلعب موسماً رائعاً ونستمتع.

وتوجه فينك بالشكر إلى إدارة النصر على منحه فرصة العمل في النادي، داعياً إلى تكاتف الجميع لتحقيق النتائج المطلوبة.

واستهل المدرب الألماني تجربته الجديدة مع النصر بقيادة تدريبات الفريق والتعرف على اللاعبين وإنعاش لياقتهم البدنية بعد العودة من إجازة الصيف التي استمرت ما يقرب من 37 يوماً.

وتستمر تحضيرات الفريق المحلية حتى منتصف الشهر الجاري والمغادرة إلى المعسكر الخارجي.

وتعد تجربة النصر الأولى لفينك في أحد الدوريات العربية والخليجية تحديداً بعد تجارب عديدة خاضها في دوريات أوروبية مختلفة تشمل النمسا وقبرص وألمانيا ولاتفيا وتجربة وحيدة في آسيا مع فيسيل كوبي الياباني، ويراهن المدرب على خبرته الواسعة في عالم التدريب الممتدة من 2006 وعلى تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ لإعادة النصر إلى منصات التتويج.

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