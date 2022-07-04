نورة الكعبي: دعم القيادة حافز للشباب الرياضي

المصدر: البيان

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عبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، عن سعادتها بالتواجد ضمن ضيوف اتفاقيات التعاون بين اتحاد الكرة والوزارات والمؤسسات الحكومية، في إطار دعم المبادرات الخلاقة نحو خدمة المجتمع الإماراتي ككل، وقطاع الشباب والرياضة بشكل خاص.

وقالت: "بفضل دعم القيادة الرشيدة ظلت دولة الإمارات سباقة في تمكين الشباب، وإعدادهم لتحمل المسؤولية، وإشراكهم في صنع القرار، وقطاع الرياضة جزء مهم في التكوين الشبابي، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود المشتركة لكل القطاعات والمؤسسات"، وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات لدعم وإرساء السياسات والخطط الاستراتيجية، التي تدعم الشباب، كونهم طاقات هائلة، وقوى محركة للدول، وتدعم رصيدها وأساس عبورها إلى المستقبل.

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