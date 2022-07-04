الوحدة يجدد عقد عبد الله الرفاعي لمدة موسمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن الوحدة تجديد عقد المصري عبد الله الرفاعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتوفير الاستقرار، وتمكين فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.

وأكد الوحدة في بيان رسمي، استمرار الرفاعي من فئة مواليد الدولة، في صفوفه وحتى عام 2024، بعد انتهاء إعارته لخورفكان، متمنياً للاعب التوفيق مع الفريق في المرحلة المقبلة.

من جهته عبر عبد الله الرفاعي عن سعادته وفخره بالانتماء للعنابي، موجهاً الشكر إلى قيادة وإدارة النادي على ثقتهم في قدراته وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات إدارة وجماهير الوحدة.

ويعود الرفاعي إلى صفوف الوحدة بعدما كان قد انتقل إلى خورفكان على سبيل الإعارة في ديسمبر 2020، وجدد "النسور" إعارته لموسم ثان قبل أن ينتهي مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ولعب الرفاعي أساسياً في تشكيلة خورفكان في الموسم الماضي في 16 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين.

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