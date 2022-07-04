إطلاق اسم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» على كأس رابطة المحترفين

المصدر:
  • دبي - سارة عبدالباقي
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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية ومصرف أبوظبي الإسلامي، توقيع عقد رعاية جديد ليصبح بموجبها المصرف راعياً رئيسياً لكأس رابطة المحترفين.

ومن المقرر أن تحمل المسابقة اسم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بداية من موسم 2023/2022 لمدة ثلاث سنوات.

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وأقيمت مراسم توقيع عقد الرعاية اليوم الإثنين في مقر مصرف أبوظبي الإسلامي بإمارة أبوظبي، بحضور سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، والسيد ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

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وتعكس اتفاقية الرعاية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بصحة ورفاهية المجتمع عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة، كما تؤكد على التزام المصرف بتعزيز التواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة للأندية الـ 14 المشاركة في الدوري والكأس.

كلمات دالة:
  • كاس مصرف أبوظبي الإسلامي،
  • كأس رابطة المحترفين،
  • رابطة المحترفين الإماراتية
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