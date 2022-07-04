بدر طبيب : «التعاون» تحدٍ جديد

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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أكد المدرب الوطني بدر طبيب المدير الفني لفريق التعاون، أن إدارة النادي وضعته أمام تحدٍ جديد بالإشراف على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل، وقال: نطمح إلى تقديم تجربة جديدة ومثيرة، وواثق أن الأجواء ستكون جيدة وتساعد على العمل في وجود إدارة متفهمة وصاحبة رؤية وهدف، وتابع: الإدارة تسعى إلى توفير كل متطلبات الإعداد، وحرصت على أن تكون بداية التحضيرات مبكرة وقبل وقت كافٍ، باعتبار أن الفريق حدث فيه تجديد ودخول الكثير من العناصر مما يتطلب فترة إعداد أطول، وشكر بدر طبيب إدارة النادي والجهاز الإداري وأثنى على التعاون الكبير مع الجهاز الفني.

وعن اللاعبين الأجانب والمقيمين قال: هناك أسماء تم الاستقرار عليها وحالياً يجري التفاوض معها، ولدينا أسماء أخرى نتابعها ونختار من بينها الأفضل للانضمام لكتيبة الفريق، وذكر أن اختيار الأجانب والمقيمين سيكون دقيقاً قدر الإمكان، ولدينا لاعبين مواطنين مستمرون، كما ندرس التعاقد مع مجموعة أخرى. وأكد هدف التعاون تحقيق مركز جيد في الدوري، متوقعاً منافسة مثيرة محتدمة في ظل وجود سبعة عشر فريقاً. وتقرر انطلاق إعداد فريق التعاون منتصف الشهر الجاري بالتجمع الداخلي وإجراء الفحوصات، ووضع الجهاز الفني برنامجاً إعدادياً سيتم تنفيذه على مرحلتين.

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