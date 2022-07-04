النصر يدخل مرحلة الألماني «فينك»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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دخل النصر رسمياً مرحلة المدرب الألماني الجديد ثورستن فينك الذي قاد أمس أول مران للفريق الأول منذ الإعلان عن تعيينه مدرباً للعميد مايو الماضي، خلفاً للمدرب المواطن سالم ربيع، واعتمد المدرب الألماني برنامج إعداد النصر استعداداً للموسم الجديد، والذي يتوزع على 3 مراحل، حيث انطلقت الفترة الأولى الجمعة الماضي وتستمر حتى 14 يوليو الجاري تتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك وتتضمن الفحوصات الطبية ثم فترة إعداد داخلية لإنعاش اللياقة البدنية للاعبين، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا بداية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد الصيفي، وسيركز خلالها المدرب الألماني على عامل الانسجام في ظل استقطاب عدد من اللاعبين الجدد مواطنين وأجانب ومقيمين، كما سيركز فينك في المرحلة الثانية على استكمال الجاهزية البدنية للاعبين وتطبيق أسلوب لعبه عبر إجراء بين 4 و5 تجارب ودية ضد أندية متفاوتة المستوى.

وبنهاية المرحلة الثانية، تعود بعثة العميد لنيل راحة قصيرة قبل بدء المرحلة الثالثة بقلعة العميد، والتي تتضمن بعض التجارب الودية استعداداً للجولة الأولى لدوري أدنوك بداية شهر سبتمبر المقبل.

استحواذ

وسيعمل المدرب الألماني خلال فترة إعداد العميد على تطبيق طريقة لعبه 4 - 3 - 3 و3 - 4 - 3 وأسلوب الاستحواذ، حيث يفضل فينك اللعب في العمق ونقل الكرة للأمام والدخول بكثرة للصندوق والضغط العالي على المنافس ولا يعتمد كثيراً على نقل الكرة للعب الجانبي، وفي حال اضطر الفريق لذلك فعليه إيجاد الثغرات ونقلها للعمق بسرعة.

ويعد فينك خامس مدرب ألماني في تاريخ العميد الذي عاد لهذه المدرسة الأوروبية بعد غياب 12 عاماً منذ رحيل المدرب الشهير فرانك باكسلدورف في فبراير 2010. وبالرغم من غياب المدربين الألمان عن النصر خلال العقد الأخير إلا أن المدرسة الألمانية تعد من أبرز المدارس التدريبية تعاقباً على العميد إلى جانب المدرسة البرازيلية.

وتضم قائمة المدربين الألمان الذين تعاقبوا على تدريب النصر يان كورديس في موسم 1993 - 1994 وراينر هولمان الذي درب النصر مرتين، الأولى في موسم 1999 - 2000 وحقق معه المركز الثاني قبل أن يعود لقيادته في موسم 2006 - 2007، وإدوارد غايير في 2005 - 2006 وفرانك باكسلدورف الذي درب بدوره العميد مرتين الأولى في موسم 2004 - 2005، والمرة الثانية بين 2009 و2010.

ويحمل فينك آمال النصراوية لإعادة الفريق إلى منصة التتويج بعدما خرج العميد خالي الوفاض الموسمين الأخيرين وبعيداً عن المراكز الثلاثة الأولى، خصوصاً أن مسيرته الرياضية حافلة بالألقاب سواء عندما كان لاعباً في صفوف بايرن ميونيخ أو مدرباً.

مشوار

استهل فينك مشواره التدريبي في 2006 مع فريق الشباب بنادي ريد بل سالزبورغ النمساوي، كما عمل مساعداً إلى جانب المدرب المخضرم الإيطالي جيوفاني تراباتوني في سالزبورغ وفي 2008 خاض أول تجربة له كمدرب في الدوري الألماني مع نادي «أنغولشتات 04»، كما درب أندية بازل السويسري وهامبورغ الألماني وأبويل القبرصي وأستريا فيينا في الدوري النمساوي ونادي غراسهوبر السويسري وفيسيل كوبي الياباني.

وحقق فينك العديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية عندما كان لاعباً منها لقب البوندسليغا مع بايرن ميونخ 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 2001، وخلال مسيرته التدريبية نجح فينك في قيادة بازل السويسري لتحقيق 3 ألقاب وهي كأس السوبر مرتين وكأس سويسرا وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني وكأس الإمبراطور.

وقبل تعاقده مع النصر كان فينك مدرباً لفريق «ريغا أف سي» في الدوري اللاتفي وخاض معه 13 جولة حقق فيها 8 انتصارات وتعادلاً واحداً وخسر 4 مباريات، وتركه في المركز الرابع.

على جانب آخر، أعلن النصر أول من أمس عن ضمه المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس «29 عاماً»، المعروف بـ«لوكاو» رسمياً إلى صفوفه في أول صفقات اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد وسيحمل اللاعب رقم 4 في تشكيلة العميد.

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