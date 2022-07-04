حسن عبد الرحمن: شكراً عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توجه اللاعب حسن عبد الرحمن، بالشكر إلى إدارة نادي عجمان، ومجلس إدارة شركة عجمان لكرة القدم، على دعمهم ومساندتهم له طوال فترة اللعب في صفوف «البرتقالي» منذ عام 2019، وكشف أنه بنهاية مشواره مع عجمان، يتطلع إلى خوض تجربة احترافية جديدة، وأن لديه العديد من العروض التي يفاضل بينها لاختيار أفضلها.

وقال حسن عبد الرحمن: «سعدت بالسنوات التي خضت فيها تجربة احترافية مع عجمان، وأشكر إدارة النادي وشركة الكرة، وجماهير النادي، على دعمها ومساندتها طوال تلك السنوات، وأتمنى أن يواصل الفريق نتائجه ومستوياته القوية، ويحافظ على مكانته المتميزة في دوري أدنوك للمحترفين خلال المواسم المقبلة».

وأضاف: «استفدت كثيراً من جميع تجاربي الاحترافية السابقة، والتي عشتها مع أندية دبي وشباب الأهلي وحتا، قبل أن ألعب في صفوف عجمان منذ 2019، وأنا راضٍ تماماً عما حققته خلال السنوات الماضية، وأتطلع إلى اكتساب المزيد من الخبرات».

وعن خطوته المقبلة في مشواره الكروي، قال: «لم أحدد وجهتي المقبلة حتى الآن، ولدي بالفعل عدد من العروض الجيدة، وأتمنى أن أوفق في اختياري المقبل».

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