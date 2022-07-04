56 %: ماجد حسن الأبرز في صفقات «الميركاتو»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبرت الجماهير المشاركة في استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي، أن توقيع ماجد حسن، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي، للعب في صفوف الشارقة الموسم المقبل، الصفقة الأبرز للأندية على صعيد اللاعب المواطن حتى الآن، مقارنة مع انتقال عمر عبد الرحمن (عموري) من شباب الأهلي إلى الوصل.

وحصلت صفقة ماجد حسن، على 56% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، مقابل 44% حصلت عليها صفقة «عموري»، وذلك بعدما نالت صفقة ماجد 60% من أصوات المشاركين في التصويت عبر موقع «البيان»، و52% من أصوات المشاركين بالتصويت عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، مقابل 40% و48%، حصل عليها «عموري» بالترتيب من أصوات المصوتين عبر موقع «البيان» و«تويتر».

واعتبر المدرب الوطني محمد القامة، أن اللاعبين ماجد حسن وعمر عبد الرحمن (عموري)، مكسب لأي فريق، وتوقع نجاحهما مع الشارقة والوصل في الموسم المقبل، ولكنه اشترط عدم تعرض أي منهما للإصابة، مشيراً إلى أن اللاعبين غابا عن الكثير من المباريات في المواسم الأخيرة، بسبب تعرضهما للإصابة بشكل مستمر، وهذا الأمر الذي ربما يؤثر على مستواهما مع نادييهما الجديدين.

وقال القامة: «أدعو الله أن يوفق اللاعبين ماجد وعموري في خطوتهما المستقبلية مع الشارقة والوصل، ووجودهما مكسب لأي نادٍ عندما يقدمان مستواهما الحقيقي، وتبتعد عنهما الإصابة، خصوصاً وأن الشارقة يحتاج لاعباً مثل ماجد في مركز ارتكاز وسط الملعب، والوصل يحتاج مهارات عموري كصانع ألعاب، مع وجود مهاجمين مميزين مثل فابيو دي ليما وعلي صالح».

وأضاف: «أما بالنسبة للصفقة الأفضل، فمن وجهة نظري ستكون صفقة ماجد، لشدة احتياج الشارقة لإمكانياته بوسط الملعب، ولسابق معرفة مدرب الشارقة الروماني اولاريو كوزمين، باللاعب عندما كان مدرباً لشباب الأهلي لفترة طويلة، وبالتالي سيكون قادراً على تحفيز ماجد لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق، وأتمنى أن يوفق اللاعبان في مشوارهما المقبل، لأن تألقهما سيعود بالفائدة على منتخبنا الوطني الأول».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز