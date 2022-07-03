الجوكر يُهدي مطر الطاير «الإمارات ومصر مسيرة حب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تسلم معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، من الزميل محمد الجوكر المتخصص في التوثيق الرياضي، نسخة من كتابه التوثيقي الأخير «الإمارات ومصر مسيرة حب»، والذي يعكس قوة العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، جاء ذلك خلال لقائهما، وثمّن الجوكر الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس والأمانة العامة، تجاه كل الأنشطة والفعاليات الرياضية، كما أثنى الجوكر على التعاون المستمر للمجلس برئاسة معالي مطر الطاير وتوجيهاته بتوفير كل الخدمات والدعم في كل الإصدارات السابقة التي وثقت للرياضة على مستوى الإمارات والوطن العربي.

كما أثنى محمد الجوكر على الدور الذي يقوم به المجلس من أجل أن تظهر هذه المبادرات الإنسانية الاجتماعية والفعاليات الرياضية بالصورة الطيبة، التي تعكس اهتمام الدولة بالرياضة، كونها أحد أبرز العناصر في مسيرة التنمية على مستوى كل دول العالم.

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