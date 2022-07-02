علي ربيع مديراً لفريق الكرة في الرمس

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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عينت إدارة نادي الرمس علي ربيع، مديراً للفريق الأول للكرة.

وربيع هو أحد أبناء نادي الرمس وتدرج بالمراحل السنية وصولاً للفريق الأول قبل أن ينتقل إلى نادي الإمارات ولعب لفرق الوصل وعجمان والعروبة والحمرية ودبا الحصن والمنتخب الوطني الأول، وتسعى إدارة الرمس للاستفادة من خبراته ودعم الكادر الإداري للفريق الأول.

تقدم علي ربيع بالشكر لمجلس إدارة النادي وقال عدت إلى بيتي، وعملي في النادي جزء من رد الدين، والإدارة حملتني مسؤولية كبيرة ومنحتني ثقة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن سأضع كل خبراتي وتجاربي في مشواري الطويل مع كرة القدم لمصلحة الفريق بطموح المساهمة في تحقيق الأهداف والطموحات.

وأضاف: أنا واحد من محبي الرمس ومشجعيه قبل أن أكون مديراً لفريق الكرة وأتمنى رؤية الرمس في المقدمة دائماً،والكثير من العمل ينتظرني ولن أدخر جهداً من أجل الفريق.

وطالب علي ربيع جماهير الرمس بدعم الفريق في المرحلة المقبلة والالتفاف حوله لأنه بحاجة إلى الجميع.

وأشاد ربيع بجهود مدير الفريق السابق خالد عبدالله مشيراً إلى أنه اجتهد وعمل بإخلاص من أجل النادي وأنه سيكمل عمله وقال: كلنا أبناء الرمس وكلنا نعمل من أجل هدف واحد.

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