شكر عراقي إلى اتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: دبي - علي شدهان

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وجه عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على موقف الإمارات الأخوي الداعم بقوة لاحتضان العراق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25 في البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023. وكشف درجال النقاب عن أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أكد له تقديم الإمارات الدعم والمساندة بشتى المجالات بهدف إنجاح إقامة «خليجي 25» في العراق.

ولفت درجال إلى أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أبدى استعداد اتحاد كرة القدم الإماراتي، تقديم ونقل الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع، والتي من شأنها أن تبين الوجهَ الحقيقي لبطولة استثنائية يعزم العراق، حكومة وشعباً، على إظهارها إلى العالم، لتكون رسالة محبة إلى إخوته أبناء الخليج العربي في بلدهم الثاني، العراق.

كما أثنى درجال، على مواقف رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات الخليجية الشقيقة، وإصرارهم على إقامة «خليجي 25» في العراق، وحرصهم الأخوي على تأكيد حق العراق باحتضان البطولة مطلع 2023.

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