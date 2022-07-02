رسمياً .. الوحدة يضم الحارس زايد الحمادي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة التعاقد مع الحارس زايد الحمادي (26 عاماً) في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان رسمي إن التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لثلاث مواسم اعتباراً من الموسم الجديد وحتى 2025.

وتعد صفقة الحمادي الثانية التي يبرمها الوحدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع سيباستيان تيغالي، إذ نجح النادي في ضم الحارس الذي لعب الموسم الماضي مع خورفكان معاراً من الظفرة عقب انتهاء عقده مع الأخير.

وعبر زايد الحمادي عن شكره وامتنانه لثقة قيادة وإدارة نادي الوحدة، مؤكداً رغبته وعزمه على تلبية طموحات النادي وجماهيره.

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