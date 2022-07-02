لوكاو أول الأجانب الجدد في النصر

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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اجتاز المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس «29 عاماً»، المعروف بـ«لوكاو» والقادم من باس لاميا اليوناني، الفحص الطبي بنجاح تمهيداً لتوقيعه رسمياً في كشوفات النصر، ليصبح أول لاعب أجنبي يضمه «العميد» استعداداً للموسم الجديد.

ولعب لوكاو ،الموسم الماضي للطائي السعودي قبل أن ينتقل للدوري اليوناني، لكنه بدا مسيرته الاحترافية في 2012 ولعب بـ11 نادياً بينها 5 برازيلية ونادٍ ألماني و3 أندية سويسرية. من جهة أخرى، صرف النصر النظر عن التعاقد مع البرازيلي ماوريسيو جونيور لاعب باناثينايكوس اليوناني بعد التشاور مع مدرب الفريق ثورستن فينك.

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