مدربون مواطنون عاطلون عن العمل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تشغل قضية وجود مدربين مواطنين بلا عمل، الوسط الرياضي، وتستعرض «البيان» خيوطها من أجل إيجاد حلول، فرغم وجود أعداد كبيرة من المدربين المواطنين، الحاصلين على الرخصة التدريبية،ويصل عددهم إلى ما يقارب 300 مدرب إلا أن نسبة قليلة منهم تعمل في الأندية، خاصة مع تفضيل عدد من إدارات الأندية المدرب الأجنبي، وهو ما يشكل جرس إنذار أمام الجميع.

ويعد عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، الوحيد الذي يحمل لواء المواطنين في دوري أدنوك للمحترفين حتى اللحظة، فيما يعمل 5 مدربين فقط في دوري الدرجة الأولى، هم فهد الدبل «مسافي»، ومحمد الطنيجي «الذيد»، ومحمد الجالبوت «دبا الحصن» وبدر طبيب «التعاون» ومحمد العجماني «غلف اف سي».

بينما يعمل آخرون في قطاع الأكاديميات والمراحل السنية، مع العلم بوجود نسبة كبيرة من المدربين يحملون الرخصة الاحترافية «pro» ولكنهم بلا عمل. ويترقب عدد من المدربين المواطنين، فرصة للالتحاق بركب الأندية التي لم تستقر على الأجهزة الفنية تأهباً للموسم الجديد، أو الاكتفاء بالوظيفة الحكومية أو الأعمال الخاصة، أو الاتجاه نحو القنوات الرياضية لتحليل المباريات.

قائمة الغائبين

وتضم قائمة الغائبين عن تدريب الأندية أسماء كبيرة منها الدكتور عبد الله مسفر مدرب «الأبيض» والفجيرة والظفرة ومنتخب الأردن سابقاً، والذي انتقل مؤخراً إلى التحليل الفني، وهلال النقبي الذي أشرف على معظم فرق الساحل الشرقي سابقاً إلى جانب قيادته منتخبي الشباب والأولمبي، ووليد عبيد الذي ارتبط بإنجاز صعود حتا قبل عدة مواسم، وعارف شلنك مدرب مسافي والتعاون السابق.

ومحمد الخديم مدرب دبا الفجيرة ومسافي سابقاً، وجمال الحساني مدرب الحمرية، ومحمد عبد الله التيمومي الذي أشرف على تدريب الفجيرة لموسم واحد، وسالم البوت «الرمس»، وسليمان البلوشي الذي درب معظم فرق الدرجة الأولى، وأشرف الموسم الماضي على حتا، وعبد الغني المهري «مصفوت»، وغيرهم.

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