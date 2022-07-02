انطلاق فعالية «صيف أبوظبي الرياضي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فعالية صيف أبوظبي الرياضي والتي تستمر حتى 31 أغسطس، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة ملائمة وآمنة خلال فصل الصيف.

وتم إطلاق الفعالية بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتنظم الفعالية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، كما تحظى بدعم من قبل العديد من الجهات والشركات، حيث تشتمل قائمة الرعاة الذهبيين للفعالية كلاً من مركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة «دروبس».

هدف

وتهدف فعالية «صيف أبوظبي الرياضي» الفعالية لتوفير بيئة مثالية للأنشطة الرياضية في أبوظبي خلال فترة الصيف، وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة مستدامة.

وتوفرالفعالية مساحات استثنائية متميزة تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الأنشطة الرياضية في ملاعب داخلية مكيّفة، وتقدم أكثر من 25 مضماراً وملعباً مجهزاً وفق أعلى المواصفات تمتد على مساحة تتجاوز 27 ألف متر مربع، ويتخللها أيضاً عدد من الفعاليات المصاحبة المخصصة للأفراد والمجموعات والعائلات ومحبي الرياضة.

وتتضمن الفعالية عدداً كبيراً من الأنشطة الرياضية والملاعب المخصصة لها في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تخصيص ثلاثة ملاعب لكرة القدم السباعية، وملعبين لكرة القدم الخماسية، وثمانية ملاعب للتنس الأرضي المصغر (البادل)، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وثلاثة ملاعب لتنس الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة الطائرة، وملعب للكريكت، ومضمار لرياضة الكروس فت، بالإضافة إلى مضمار مخصص للجري بطول كيلومتر.

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