تعاون احترافي بين النصر وريفر بليت

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بحثت شركة الكرة بنادي النصر مع وفد ريفر بليت كيفية الاستفادة من النموذج الاحترافي المتطور في النادي الأرجنتيتي، وخطط التعاون المستقبلية، وطرق مد جسور التواصل بين الناديين بما فيها تطوير قدرات ومهارات اللاعبين الشباب والمدربين للارتقاء بمنظومة كرة القد م بالنادي، من خلال تبادل المعارف والخبرات، وإجراء دورات وورش عمل للكوادر التدريبية والفنية.

جاء ذلك حلال زيارة وفد فريق ريفر بليت مقر شركة كرة القدم في النصر اليوم وترأس الوفد اغناسيو فيلارويل نائب رئيس النادي، وضم فيلنتين دياز غيليغان مدير العلاقات الدولية، وكان في استقبال الوفد عبدالله بن طوق نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وتوفيق الزهروني المدير التنفيذي.

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