البرازيلي براغا يعتزل التدريب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن المدرب البرازيلي آبل براغا، المدير الفني السابق لنادي الجزيرة «69 عاماً» اعتزال التدريب بشكل نهائي بعد مسيرة تدريبية امتدت 37 عاماً بحسب ما ذكرته صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية.

وأكد براغا أنه قرر اعتزال التدريب، ولكنه يعتزم الاستمرار في دور المنسق الفني، وقاد براغا فريق الجزيرة إلى ثنائية دوري المحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2010-2011، وعاد لتدريب الفريق عام 2015، ولكنه لم يستمر طويلاً، وأقيل في العام نفسه لسوء النتائج.

وبدأ براغا مسيرته التدريبية عام 1980 عقب اعتزاله كرة القدم، ودرب العديد من الأندية في البرازيل والبرتغال وفرنسا والإمارات، وحصل على الدوري البرازيلي مرتين، وكأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس العالم للأندية مع إنترناسيونالي عام 2006.



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