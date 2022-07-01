خميس إسماعيل يودع «العنابي» برسالة حب وتقدير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ودع خميس إسماعيل الوحدة، لينتهي رسمياً مشوار اللاعب مع «العنابي» بعدما قضى بين صفوفه موسمين ونصف الموسم، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الأخير وعدم التجديد بين الطرفين، وقال إسماعيل في رسالة على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي: «لحظة الوداع صعبة ولكن هذا حال كرة القدم، لم أتوقع في خلال عامين ونصف العام في نادي الوحدة أن أشعر بهذا الحب والتقدير من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، فقد كانت غرفة الملابس أشبه دائماً بالعائلة، واللحظات الجميلة تمر بسرعة، شكراً لكم على كل شيء ولنا لقاء بإذن الله».

وأضاف:«شكراً سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي على منحي الفرصة لتمثيل كيان كبير بحجم نادي الوحدة، وشكراً لتواجدك الدائم وحرصك وثقتك، وبإذن الله البطولات باتت قريبة جداً من النادي».

ووجه اللاعب الشكر إلى جماهير الوحدة على دعمهم طوال فترة تواجده مع الفريق، وقال: «ستظلون رقماً صعباً، وسوف أبقى دائماً محباً لهذا الكيان».

يذكر أن خميس إسماعيل انضم إلى الوحدة في يناير 2020 في صفقة انتقال حر قادماً من الوصل، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، قبل أن تنتهي العلاقة بين النادي واللاعب بنهاية عقده ليصبح لاعباً حراً.

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