برسيس سولو الأندونيسي يتعرف على «احترافية» الرابطة

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت رابطة المحترفين وفداً أندونيسياً برئاسة كايسانغ بانجاريب المدير التنفيذي لنادي برسيس سولو بمقر الرابطة بأبوظبي، عقد سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة اجتماعاً مع الوفد الأندونيسي تم خلاله استعراض برامج الرابطة، وأبرز مشاريعها وآلية إدارة المسابقات من مختلف الجوانب سواء الفنية، التنظيمية، التسويقية والإعلامية، والتراخيص وتطوير الأندية، وذلك وفق رؤية واضحة مدعومة بغايات وأهداف ومبادرات استراتيجية، يتم العمل عليها وفقاً لبرنامج زمني محدد لتحقيق الاحتياجات والتوقعات على المدى الطويل.

حضر الاجتماع ممثلو مختلف الإدارات بالرابطة، وتم خلال الزيارة تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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