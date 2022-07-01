«استثمار الشارقة الرياضي» تستعرض العمل في عدد من المشاريع

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي اجتماعها الشهري مؤخراً بمقر المجلس الرئيس برئاسة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة وحضور الأعضاء عمر إبراهيم الملا وأحمد عبدالكريم المازمي وزكية سهيل المشرخ وعلياء عبدالرضا نقي ومرتضى الزيلعي وخالد بن سلطان.

واستعرضت اللجنة تفاصيل أحد المشاريع الجديدة لنادي الشارقة للفروسية والسباق والتي ستكون نقلة نوعية للنادي في المجال الاستثماري الرياضي، واطلعت اللجنة على سير العمل في المشاريع الاستثمارية الأخرى ليتم رفع التقارير النصف سنوية خلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

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