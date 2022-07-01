دبي شاهد على ذكريات صلاح وفينالدوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تواصل دبي جذب نجوم كرة القدم العالمية للاستمتاع بإجازة الصيف والتجارب السياحية الاستثنائية، وشهدت الساعات الأخيرة لقاءً من نوع خاصّ جمع النجمين الصديقين، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وزميله السابق الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان حالياً.

واستعاد اللاعبان أثناء لقائهما في أحد فنادق دبي، ذكرياتهما مع ليفربول الذي جمعهما معاً لمدة 5 مواسم قبل رحيل النجم الهولندي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

ونشر محمد صلاح صورة اللقاء عبر حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، معلقاً: «ذكريات»، ورد النجم الهولندي على رفيق دربه السابق في «الريدز» على حسابه في «إنستغرام» قائلاً: «افتقدت هذه الأحاديث مع الملك المصري».

ونشر فينالدوم صورة وهو يستمتع برحلة بحرية مع شقيقه في دبي، مطالباً متابعيه بتحديد مكان وجوده، قائلاً: «رحلة مع أخي، هل يمكنكم أن تتوقعوا أين نحن؟»، وجاءت أغلب التعليقات صحيحة «دبي».

وأشار الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي إلى أن دبي تحوّلت إلى ملتقى بين الأصدقاء القدامى من نجوم الكرة العالمية الذين يزورون المدينة بشكل مستمر سنوياً.

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