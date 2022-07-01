راشد بن حميد يبحث الشراكة وتطوير العلاقات مع الاتحاد السوري

المصدر: دبي - البيان

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بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، مع صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري للكرة، أوجه التعاون والشراكة وتطوير العلاقات بين الاتحادين، وهنأه على انتخابه رئيساً للاتحاد متمنياً له التوفيق في قيادة الكرة السورية وتطويرها، مؤكداً دعم اتحاد الإمارات، للاتحاد السوري على كافة الصعد.

وناقش الجانبان المواضيع الخاصة بكرة القدم والاستحقاقات المقبلة، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي لرئيس الاتحاد السوري أمس.

وأشاد صلاح رمضان بتطور العمل في اتحاد الإمارات للكرة وسعيه لتوطيد العلاقات مع الاتحادات الوطنية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الاتحادين،حضر اللقاء محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبدالرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري.

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