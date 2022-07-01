رسمياً.. «خليجي 25» في العراق

المصدر: دبي ــ علي شدهان

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قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إسناد مهمة استضافة «خليجي25» إلى العراق بصورة رسمية، وتستضيفها مدينة البصرة من 6 إلى 19 يناير 2023، وجاء القرار في الاجتماع الدوري الذي عقده الاتحاد الخليجي، واطلع خلاله على تقارير لجنة التفتيش على منشآت العراق.

وبارك مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، في اتصال هاتفي مع عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم استضافة العراق للحدث مؤكداً أن الجهود التي بذلت أثمرت عن إقامة «خليجي25» في البصرة، مبدياً ثقته الكبيرة بمقدرة العراق على تنظيم نسخة استثنائية.

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