10 لاعبين سجلوا 26 % من أهداف «دوري أدنوك»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تمتعت جماهير الكرة الإماراتية بـ 518 هدفاً خلال 182 مباراة بمعدل 2.85 هدف في المباراة الواحدة طوال دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي.

وسجل 10 لاعبين احتلوا المراكز الخمسة الأوائل في قائمة هدافي الدوري، 134 هدفاً بنسبة 26 % من الأهداف المسجلة طوال الموسم.

ولعب اللاعبون العشرة، دوراً مؤثراً في انتصارات فرقهم بأهدافهم المسجلة، بانتماء 6 لاعبين منهم إلى أندية المربع الذهبي على قمة ترتيب الدوري، وهي بالترتيب العين، الشارقة، الوحدة والجزيرة، وسجلوا 89 هدفاً من 196 هدفاً بنسبة 45.40% من رصيد أهداف تلك الأندية الأربعة.

معدلات تهديف

نجح لابا كودجو، في حسم لقب هداف الدوري الموسم الماضي، بتسجيله 26 هدفاً بنسبة 46 % من رصيد العين البالغ 57 هدفاً، وطوال مشواره مع العين في الموسم الماضي، سجل هدفين 4 مرات، و3 أهداف «هاتريك» مرتين، و4 أهداف «سوبر هاتريك» مرة واحدة.

وجاء في المركز الثاني عمر خريبين، والذي سجل 15 هدفاً بنسبة 29 % من رصيد الوحدة البالغ 51 هدفاً، وفي المركز الثالث برصيد 14 هدفاً كل من كايو بنسبة 30% من رصيد ناديه الشارقة البالغ 46 هدفاً، وجواو بيدرو بنسبة 27% من رصيد الوحدة.

ويتشارك المركز الرابع برصيد 12 هدفاً كل من توزي، بنسبة 29% من رصيد أهداف ناديه النصر البالغ 42 هدفاً، وفراس بالعربي بنسبة 34% من رصيد ناديه عجمان البالغ 35 هدفاً.

وفي المركز الخامس برصيد 11 هدفاً، ضياء سبع بنسبة 26% من رصيد ناديه النصر، ويتقاسم المركز السادس، 3 لاعبين برصيد 10 أهداف لكل منهم، ويتساوى ثنائي الجزيرة علي مبخوت وعبد الله ديابي بنسبة 24 % من رصيد ناديهما البالغ 42 هدفاً، مع سبستيان تيجالي بنسبة 24% من رصيد ناديه النصر.

والجدير بالذكر، أن قائمة العشرة لاعبين، ستخلو من اللاعب ضياء سبع، والذي أعلن النصر عن رحيله، فيما عاد تيغالي، إلى صفوف ناديه الوحدة، بعد نهاية عقده مع النصر، ما يعني أننا يمكن أن نشهد جولة جديدة شرسة من الصراع على لقب هداف الدوري في الموسم المقبل.

تأثير الملعب

تختلف قائمة الهدافين داخل الديار عن الهدافين خارج الديار، باستثناء الصدارة التي حسمها لابا كودجو بتسجيل 13 هدفاً على ملعب العين، ومثلها على أرض المنافس.

بينما احتل كايو لاعب الشارقة، وصافة قائمة الهدافين على أرضهم برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن كل من ديابي، فراس وتوزي، ودودو مهاجم خورفكان.

والذين تشاركوا المركز الثالث، وتقاسم كل من مبخوت، وسبع وخريبين، المركز الرابع برصيد 6 أهداف لكل منهم، وجاء أولسن مهاجم شباب الأهلي في المركز الخامس برصيد 5 أهداف.

وبالنسبة لقائمة الهدافين خارج الديار، فتقاسم الوصافة كل من خريبين وبيدرو برصيد 9 أهداف لكل منهما، وجاء في المركز الثالث برصيد 6 أهداف كل من كايو لاعب الشارقة، مارتنيز لاعب الوحدة، وتيغالي، وفي المركز الرابع برصيد 5 أهداف كل من سبع وتوزي، ومالانغو لاعب الشارقة، وعلي صالح مهاجم الوصل.

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