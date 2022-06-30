"الأبيض الأولمبي" يعسكر في صربيا استعدادا للبطولات المقبلة

المصدر: وام

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يستعد منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم للسفر إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 3 إلى 17 يوليو في إطار استعداداته للمشاركة في البطولات المقبلة، أهمها بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا بالعراق في الفترة من 1 إلى 18 نوفمبر 2022، وبطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً في شهر أغسطس 2023، وتصفيات آسيا تحت 23 عاماً في سبتمبر 2023 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

واختار الإسباني دينيس سيلفا مدرب " الأبيض الأولمبي " 26 لاعباً للتواجد في المعسكر الخارجي وهم : أحمد فوزي، وأحمد محمود، وحمدان عبدالرحمن، وراكان وليد، وزايد سلطان، وعبدالله الحمادي، ونواف سالم /الجزيرة/ وإسماعيل عمر، وعبدالرحمن صالح /الوحدة/ وبدر ناصر، وخالد علي، وسلطان علي، وعبدالعزيز البلوشي /شباب الأهلي/ وحمد فهد /الشارقة/ وخالد سالم /خورفكان/ وسلطان عمر /بني ياس/ وعبدالعزيز داوود، ومحمد عبدالرحمن /النصر/ وعبدالله عبدالعزيز /عجمان/ وفهد بدر /الإمارات/ ومنصور سعيد /العين/ وناصر سالم /الوصل/ ووليد راشد، وياسر حسن /اتحاد كلباء/ ومايد علي /الرمس/ وعبدالله أحمد /الظفرة/ .

من جهة أخرى، يُجري اتحاد الكرة الإماراتي فحوصات طبية شاملة اليوم وغدًا لجميع لاعبي المنتخب طبقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، واللازمة لإصدار الجواز الطبي الخاص بكل لاعب، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، علما أن الفحوص الطبية يتم إجراؤها بصفة إلزامية ودورية لجميع اللاعبين داخل الدولة قبل بداية التحضيرات لمشاركات الموسم الكروي الجديد، وتكمن أهميتها في معرفة الحالة الصحية للاعب، والتأكد من لياقته الصحية وجاهزيته لبذل مجهود بدني خلال الاستحقاقات الرسمية.

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