التونسي عبدالحليم الرويمي مدرباً للرمس

المصدر: (الرمس – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد نادي الرمس مع المدرب التونسي عبدالحليم الرويمي لقيادة فريق الكرة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم،تم التعاقد مع رضا المعدي مساعداً للمدرب ومحمد كريم مدرباً لحراس المرمى،ويملك الرويمي خبرة طويلة في التدريب تزيد عن 20 عاماً،وعمل مديراً فنياً في عدة أندية عمانية منها مصنعة والعروبة وصحم.

وأكد جاسم محمد المشرف العام على فريق الرمس أن فترة الإعداد للموسم الجديد تبدأ 12 يوليو، وأشار إلى حرص الإدارة على استقطاب مدربين من أصحاب الخبرة من أجل المنافسة على المراكز الأولى في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز