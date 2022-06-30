العروبة يجدد للرباعي ويبحث عن مدرب

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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جددت إدارة نادي العروبة عقود 4 لاعبين في فريق الكرة لموسم واحد، وهم المحترف الكاميروني جبرائيل كاك لاعب ارتكاز، والثلاثي العماني سعيد عبيد «مهاجم»، وخالد بن يحيى «خط الوسط»، وناشد عبدالقادر «مدافع».

ويأتي تجديد العقود في إطار الحفاظ على تشكيلة الفريق الأول التي قدمت أداءً متميزاً الموسم الماضي.

على صعيد متصل لا تزال إدارة نادي العروبة تبحث عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفاً للتونسي فتحي العبيدي المنتقل إلى تدريب فريق الإمارات، ولم يتم ترشيح أي اسم حتى الآن.

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