26 لاعباً في بعثة «الأولمبي» إلى صربيا

المصدر: (دبي - البيان)

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اختار الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي 26 لاعباً لمعسكر الفريق في صربيا وهم أحمد فوزي، أحمد محمود، حمدان عبدالرحمن، راكان وليد، زايد سلطان، عبدالله الحمادي، نواف سالم «الجزيرة»، إسماعيل عمر، عبدالرحمن صالح «الوحدة»، بدر ناصر، خالد علي، سلطان علي، عبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي»، حمد فهد «الشارقة»، خالد سالم «خورفكان»، سلطان عمر «بني ياس»، عبدالعزيز داوود، محمد عبدالرحمن «النصر»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، منصور سعيد «العين»، ناصر سالم «الوصل»، وليد راشد، ياسر حسن «كلباء»، مايد علي «الرمس»، عبدالله أحمد «الظفرة»، يقام المعسكر من 3 - 17 الجاري استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 بالسعودية 20 الجاري، وبطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً في أغسطس المقبل، وتصفيات آسيا تحت 23 عاماً في سبتمبر والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024».

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