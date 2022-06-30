راشد بن حميد يبحث أوجه التعاون والشراكة مع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم

المصدر: وام

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم صلاح نظيره السوري بانتخابه رئيساً للاتحاد في بلاده, متمنياً له التوفيق في قيادة الكرة السورية وتطويرها ، مؤكدا دعم اتحاد الإمارات لكرة القدم للاتحاد السوري على كافة الصعد.

وناقش الجانبان الملفات الخاصة بكرة القدم والاستحقاقات القادمة، إضافة إلى أوجه التعاون والشراكة وتطوير العلاقات بين الاتحادين.

من جانبه أشاد صلاح رمضان بتطور العمل في اتحاد الإمارات لكرة القدم , وسعيه لتوطيد العلاقات مع الاتحادات الوطنية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الاتحادين الإماراتي والسوري.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ، وعبدالرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري.

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