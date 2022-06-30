جوجاك: أجواء الإمارات رائعة وتمنيت اللقب مع العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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في أجندة اللاعب المجري بالازس جوجاك، الكثير من اللحظات المتقدة في ذاكرة الوسط الرياضي، بالنظر إلى محطاته الإيجابية مع أندية الوحدة واتحاد كلباء والعين، إذ تحتشد الذاكرة بالكثير من المشاهد التي تكشف القيمة الفنية الممتازة لهذا اللاعب، بالنظر إلى دوره المحوري في إثراء تجاربه مع هذه الأندية بمخرجات جيدة للغاية لا خلاف على أهميتها وفاعليتها، إذ تميز اللاعب بمقدرات عالية على المستويين الفني والتكتيكي فكان خياراً مفضلاً لجميع المدربين الذين لعب تحت قيادتهم، «جوجاك» أحب الإمارات بأجوائها الرائعة وحلم كثيراً أن يكون صاحب بطولات مع الزعيم العيناوي.

لحظات

ويستعيد جوجاك «35 عاماً» في تصريحات خص بها «البيان» من موطنه في بودابست عاصمة المجر، لحظات أكد أنها لا تنسى في مسيرته المهنية مع الأندية الإماراتية، وقال: الإنسان يدرك جيداً أهمية ما يمكن أن يكون إيجابياً في حياته، والجميع يعلمون أنني كنت حريصاً للغاية على تقديم أفضل الخدمات الفنية لجميع الأندية التي دافعت عن شعارها وآخرها العين الإماراتي، إذ بذلت قصارى جهدي للقيام بأفضل ردة فعل ممكنة أثناء المباريات التي شاركت فيها.

وأضاف اللاعب المجري الذي كان له حضوره المميز في الملاعب الإماراتية: لم أتقاعس أو أتخاذل، تعرفون ذلك لقد كنت على قناعة أنني أقدم الشيء الأفضل، هذا أمر جيد بالنسبة لي، لا يمكن أن أذهب إلى خارج المجر للعب كرة القدم من دون أن يعرف الناس أنني قدمت في تجاربي مع كرة القدم أشياء تستحق التقدير، لقد كانت وما زالت قناعتي أن أكون إيجابياً في حياتي وأن أترك في كل مكان ذكريات طيبة لأحظى بالتقدير.

ووصف جوجاك، الأجواء في الإمارات بأنها رائعة، وقال: الأمر الجيد بالنسبة لي هو القدر المدهش من الاهتمام بكرة القدم، لقد شاهدت أشياء كثيرة في هذا البلد المتطور في كل شيء، هناك الجميع يدركون أن كرة القدم تستحق الأفضل، لذلك يعملون بجهود كبيرة بحثاً عن النتائج الجيدة والتتويج بالألقاب والبطولات، الملاعب ممتازة، والجمهور على قلته بالمدرجات ولكن لديه شغف كبير بكرة القدم.

وأكد جوجاك أن أفضل لحظاته مع كرة القدم في الإمارات عاشها مع الوحدة وقال: تجسدت هذه اللحظات الرائعة أكثر مع نادي الوحدة، بالنظر إلى حصولنا معاً على ألقاب عدة، لقد كانت السعادة تطوق الجميع، عندما ترى الجمهور سعيداً ويحتفل معك بالبطولات، فهذا هو الأمر المهم لأي لاعب كرة يبحث عن النجاح ويتطلع لإظهار ردة الفعل الجيدة في الملعب.

اهتمام

يرى جوجاك، أن هناك أشياء تستحق الاهتمام في الرياضة الإماراتية، رغم أنه يعتقد أن الجماهير يجب أن تكون بمعدلات أكبر في المباريات لتشجيع اللاعبين، وقال: أي لاعب ينظر باهتمام كبير إلى الجماهير في الملعب، يستطيع أن يشعر بأهمية وقيمة هذا الأمر، كنا في مباريات كثيرة نعرف أن حضور الجماهير في الملاعب يجب أن يكون دافعاً إيجابياً، أتمنى أن يرتفع العدد في المواسم المقبلة، فالحضور الجماهيري أمر مهم للاعبين والمنافسات.

شغفأوضح جوجاك، أنه كان يتمنى أن تسعفه الظروف للفوز بلقب مع نادي العين في الفترة التي أمضاها بصفوفه، وقال: أعرف حالة الشغف الكبيرة لجماهير هذا النادي بما يمكن أن يمنحنا الإحساس بأهمية مضاعفة جهودنا، بالنسبة لي حاولت بما في وسعي لإظهار ردة الفعل القوية في المباريات، لكن المنافسة توقفت بسبب الجائحة في ذلك الموسم، وبكل الأحوال كانت أوقاتاً جيدة في نادي العين، وقبل ذلك في اتحاد كلباء، وقبلهما في نادي الوحدة، الشيء المهم بالنسبة لي أن أكون الشخص المناسب للمساعدة في تحقيق الأحلام التي تراود الجماهير في كل مكان، هذا الأمر يمنحني الإحساس بالرضا عن نفسي.

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