إيسايلا: بني ياس بحاجة إلى دماء جديدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس أن السماوي بحاجة إلى صفقات ودماء جديدة لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، مشدداً على أنه غير نادم على قراره الذي اتخذه قبل 4 سنوات بالانتقال للتدريب في منطقة الخليج في الدوريين الإماراتي والسعودي.

وكشف إيسايلا في تصريحات لصحيفة «برو سبورت» الرومانية عن أن هناك مناقشات من أجل تمديد محتمل لعقده، موضحاً: «حضرت إلى بني ياس منذ عامين، والآن سأبدأ الموسم الثالث من عقدي مع الفريق، ولدي مناقشات حول إمكانية تمديد تعاقدي، بالطبع سعيد بالتقدير الذي أجده من إدارة النادي، وهو ما يحفزني على النجاح بمساعدة طاقمي واللاعبين والإدارة، التي كانت واقعية ورأت الأمور كما ينبغي بعد الأوقات العصيبة التي مر بها الفريق في الموسم الماضي، ولكننا رغم ذلك استطعنا تحقيق التوازن وفي النهاية انتهى كل شيء بشكل جيد».

واحتفل إيسايلا أول من أمس بعيد ميلاده الخمسين مع عائلته خلال إجازته الحالية في رومانيا قبل العودة من أجل الاستعداد مع الفريق للموسم المقبل.

ترقب

وقال إيسايلا: «أتطلع إلى الموسم المقبل، خصوصاً مع التغييرات الحاصلة في النادي، نحن بحاجة إلى دماء جديدة وإبرام صفقات لدعم صفوف الفريق بما في ذلك على مستوى اللاعبين المواطنين، وآمل أن نتخذ أفضل الخيارات لاسيما بعد التغييرات الجديدة بالسماح بالتعاقد مع 5 لاعبين أجانب».

وأضاف: «لست نادماً على قرار الحضور إلى منطقة الخليج والتدريب في السعودية والإمارات، ولم أندم على أي شيء على الإطلاق، بالطبع كانت مجازفة عندما تركت المنتخب الروماني تحت 21 سنة بعد النجاحات التي حققتها، ولكن الأمر كان تحدياً كبيراً، وإذا عاد بي الزمن سأتخذ القرار نفسه، وسعيد بهذا الاختيار لأنه أتيحت لي الفرصة للتعرف على ثقافات جديدة، وأعتقد أن هذا التغيير جعلني أتطور كثيراً».

50

وتابع: «بالتأكيد 50 عاماً من عمري مرت سريعة، ولكني فخور بكل ما حققته سواء كلاعب أم مدرب، وما زلت أشعر بالشباب والحماس، ولدي القوة على العمل، وعائلة رائعة بجانبي».

وشدد إيسايلا على أن ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بني ياس، والذي يبلغ مليون يورو، لم يكن السبب الأساسي والوحيد في عدم عودته إلى رومانيا بعد تلقيه عروضاً كثيرة للعودة للتدريب في بلاده، موضحاً: «كانت هناك عروض ولكن لدي عقد مع بني ياس، عائلتي أيضاً تمكنت من التكيف مع العيش في الإمارات مما أقنعني بالاستمرار، وأرى نفسي في المستقبل القريب أيضاً في منطقة الخليج».

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