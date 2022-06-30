إشادة بأداء حكمنا الدولي فهد الحوسني في «عربية الصالات»

المصدر: (دبي - البيان)

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أشادت لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالأداء المتميز الذي قدمه الحكم فهد بدر الحوسني خلال إدارته للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات بين المغرب والعراق، التي جرت أول من أمس على ملعب صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية.

وفي سياق متصل، رشحت لجنة الحكام كلاً من الحكم الدولي النخبة خلود الزعابي، والحكم المساعد الدولي أمل جمال للانضمام لطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات «الأردن 2022»، وذلك بناءً على خطاب رسمي من اتحاد غرب آسيا لاتحاد الكرة، والذي تضمن طلب ترشيح حكمتين دوليتين لإدارة مباريات البطولة.

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