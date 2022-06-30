الدوري الإلكتروني يجمع أندية «المحترفين» و«الهواة»

المصدر: الشارقة - وام

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أكد سعيد الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن الاتحاد بصدد التواصل مع اتحاد الإمارات لكرة القدم من أجل إقامة دوري كرة قدم إلكترونية يجمع بين أندية المحترفين، وأندية دوري الأولى ضمن خطط الاتحاد الطموحة لنشر ثقافة الألعاب الإلكترونية بين فئات المجتمع.

وأوضح أن الاتحاد وضع تصوراً لإقامة مسابقة للرياضات الإلكترونية ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب والناشئين والتي ستقام في الإمارات العام المقبل، حيث تلقى الاتحاد طلباً رسمياً بذلك من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعه برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان، في مقر مشروع زوايا ووك بالشارقة، وتم خلاله تكريم الفرق الحائزة على ميداليات ضمن دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت مؤخراً في الكويت، كما تم تكريم فريق كرة القدم الإلكترونية المتأهل إلى مونديال اللعبة والذي سيقام في الدنمارك خلال شهر يوليو المقبل.

وهنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان، منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية بعد إحراز ميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اختتمت مؤخراً في الكويت.. مؤكداً أنه إنجاز مستحق واستمرار لمسيرة إنجازات الرياضات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.

ووجه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم لاستقباله منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية الذي تأهل إلى كأس العالم في الدنمارك، كما ثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان إقامة معسكر منتخب المغرب للرياضات الإلكترونية في أبوظبي الأمر الذي يعكس العلاقات الوثيقة مع الاتحادات العربية الشقيقة بما يحقق تطوير الألعاب الإلكترونية في البلدين وعلى مستوى الوطن العربي.

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